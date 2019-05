A cielo aperto: l'incontro per parlare di autismo e disagi infantili

L'11 maggio alla Mole Vanvitelliana di Ancona alle ore 18.45 si tiene l'incontro "A cielo aperto", per parlare di autismo e del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza.

Ecco il programma:

19.00 – 19.30: Saluti delle autorità della Regione Marche e del Comune di Ancona. Apertura dei lavori con l’intervento del Presidente dell’Associazione HETA di Ancona. Giuliana Capannelli e del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Grazie-Tavernelle di Ancona, Scuola Polo per la realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio con Elisabetta Micciarelli.

19.30 – 20.30: Proiezione del film A ciel ouvert

20.30 – 22.00: Tavola rotonda con Guy Poblome (psicoterapeuta e psicoanalista, Direttore terapeutico dell’Antenne 110 di Bruxelles, Istituzione terapeutica per bambini e adolescenti psicotici e autistici), Céline Aulit (psicoterapeuta e psicoanalista, Direttrice terapeutica de Le Courtil di Bruxelles, Istituzione terapeutica per bambini e adolescenti autistici, psicotici e nevrotici), Chiara Mangiarotti (psicoterapeuta e

psicoanalista, Presidente della Fondazione Martin Egge Onlus), Vera Stoppioni (Direttrice UOC Neuropsichiatria Infantile AORMN Pesaro-Fano e responsabile del progetto Autismo Età Evolutiva della Regione Marche), Marco Moschini (maestro elementare e autore di libri per ragazzi); Anna Lisa Ferrante (Ufficio Scolastico Regionale Marche - Ambito Territoriale di Ancona), Daniela Saltari (Direttrice attività didattiche CdL in Educazione Professionale Facoltà Medicina UNIVPM), Giuliana Capannelli (psicoterapeuta e psicoanalista, Presidente Centro Heta di Ancona). Per informazioni: www.centroheta.it – info@centroheta.it - 3802118180.