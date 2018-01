Cibo, finanza e consumo critico: il reporter Stefano Liberti alla Casa delle Culture

Lunedì 29 presso la Casa delle Culture ( zona ex-mattatoio), il gruppo d'acquisto solidale GAS-tigo organizza un incontro dal titolo Cibo, Finanza e Consumo critico. Per l'occasione interverrà Stefano Liberti, ex giornalista de Il Manifesto, vincitore nel 2009 del premio Indro Montanelli per la sua opera "A sud di Lampedusa", nonché autore del libro edito da Minimum Fax I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta.

L'evento si tiene alle 17.30 ed è gratuito e aperto a tutti.