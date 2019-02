Ciak we play: in scena il teatro con musica dal vivo

Sabato 2 marzo 2019 alle ore 21,15 presso il Teatro la Vittoria di Ostra andrà in scena lo spettacolo Ciak We Play: il titolo di un surreale programma radiofonico/teatrale dove tre speaker/attori e un gruppo musicale giocano, dal vivo, con le suggestioni sonore, accostando alla musica dialoghi e monologhi di film, da riscoprire o da indovinare, e cercando il confine tra le aritmetiche addizioni presenti negli spartiti e ogni singolo battito del nostro cuore.



Il progetto nasce dall’incontro tra tre attori professionisti e la band musicale Feedback in July. Gli attori, nel doppio ruolo di speaker di un programma radiofonico e interpreti di monologhi o dialoghi di film famosi si muoveranno su registri diversi giocando con la voce su sonorità completamente inedite, composte per l'occasione e suonate dal vivo dalla band. Il risultato è un connubio fortissimo tra musica e parole alla riscoperta del radiodramma con tematiche attuali. Ingresso: 7 euro, per informazioni: 3924450125