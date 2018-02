Chroma, lo spettacolo ipnotico sul viaggio psicofisico personale

Il cartellone di Scena Contemporanea riparte nel 2018 con due date dedicate ad Alessandro Sciarroni. Alessandro Sciarroni, star internazionale nell’ambito delle arti performative e alla sua nona produzione con Marche Teatro, arriva ad Ancona il 9 e 10 febbraio. L’artista, premiato lo scorso dicembre a Roma con il prestigioso Premio Europa per Le Realtà Teatrali, propone al Teatro delle Muse (sarà costruita una platea da 100 posti sul palcoscenico) la sua ultima creazione Chroma don’t be frightened of turning the page.

Lo spettacolo che Sciarroni presenta al Teatro delle Muse di Ancona si basa sul concetto di turning. Il termine inglese viene tradotto e rappresentato in scena in maniera letterale, attraverso l’azione del corpo che ruota intorno al proprio asse e che si sviluppa in un viaggio psicofisico emozionale, in una danza di durata, nella stessa maniera in cui turning significa anche evolvere, cambiare.

In Turning migrant bodies version, Sciarroni torna ad eseguire in prima persona l’azione, allenandosi per diversi mesi nella pratica che consente al corpo di girare per un tempo indeterminato senza perdere l’equilibrio. La durata dell’azione e il graduale aumento del ritmo sono in grado di creare una sorta di legame ipnotico tra il performer e lo spettatore. Invenzione, performance Alessandro Sciarroni, luce Rocco Giansante, musica originale Paolo Persia, styling Ettore Lombardi, drammaturgia Alessandro Sciarroni, Su-Feh Lee, sviluppo, promozione, consiglio Lisa Gilardino, cura amministrativa Chiara Fava, cura tecnica Valeria Foti, Cosimo Maggini, ricerca Damien Modolo.

Orario spettacolo ore 20.45. Per il numero limitato di biglietti è gradita la prenotazione. Biglietto unico €15 ridotto €10 (riduzioni per i possessori di MarcheTeatroCard, OperaCard ed età -under 30 e over 65). Per gruppi, scuole e scuole di danza info 071 20784222. Info e biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.o rg - biglietti on line www.geticket.it www.marcheteatro.it