Christmas in love party: cena e musica per festeggiare sotto l'albero

Sabato 21 dicembre al Sottovento di Numana prende il via l'esclusivo Christmas in love party. Il locale del lungomare di Numana propone una cena spettacolo con vari menù da 25 a 35 euro. A seguire party riservato ad un pubblico over 25 con musica dance e house.

Dalle ore 24 ingresso libero con lista ospiti. L'evento è organizzato da E20 Divertenti, realtà da sempre impegnata nell'organizzazione di feste e appuntamenti mondani nell'anconetano.