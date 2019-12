Christmas edition ed Extra party:la disco è festosa al Rio club

Sabato 21 dicembre al Rio Club arriva una serata movimentata Extra. Special guest della serata sarà Massimo Lippoli e Da Vid che in consolle faranno ballare con sonorità house tutta la folla.

Prezzi: ingresso donna omaggio fino all'1,30. Dopo quell'ora prezzo 10 euro. Ingresso per uomoni entro le 1.30 in lista 10 euro, non in lista 15 euro. Dopo quell'ora 15 euro. Tavoli a 20 euro con minimo 4 persone. Selezione all’ingresso. Vietato l’ingresso ai minori di 18 anni. La direzione si riserva di dichiarare sold out una volta raggiunta la capienza.

Domenica 22 dicembre, invece, sempre nel cub anconetano, prende il via una serata per giovanissimi: la Christmas party edition. L'evento ha inizio alle ore 15.30 e il prezzo è di 8 euro in lista e di 10 euro intero.