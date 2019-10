Chocomoments Jesi: il programma del weekend più dolce

Sarà inaugurata alle ore 12 di venerdì 18 ottobre, in Piazza della Repubblica, la kermesse “Chocomoments Jesi”. Alla presenza del vice sindaco Luca Butini prenderà il via una girandola di eventi costruiti sulle innumerevoli possibilità gastronomiche del cacao, che andranno ad animare il centro storico della città fino a domenica 20 ottobre. Davvero straripante il programma della manifestazione, organizzata dal Comune di Jesi e Chocomoments (la grande festa itinerante del cioccolato artigianale che muove migliaia di appassionati in ogni angolo d’Italia) in collaborazione con i commercianti di Jesi Centro.

La stessa Piazza della Repubblica sarà sede della “Fabbrica di cioccolato”, contenitore di lezioni, cooking show e degustazioni pensato per permettere al pubblico di assistere in presa diretta alle varie fasi di lavorazione del cacao e calarsi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale.

Da non perdere l’irresistibile spettacolo della tavoletta da guinness dei primati: 15 metri di cioccolato per illuminare di gioia gli occhi (e il palato) di tutti i buongustai. Non mancherà inoltre la Mostra mercato del Cioccolato artigianale, aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20, in cui sarà possibile acquistare prodotti cioccolatieri di alta qualità.

Tanta gastronomia, dunque, ma non solo: alle ore 15 di venerdì prenderà forma uno speciale connubio tra l’arte cioccolatiera e la musica, con la realizzazione della “Pralina Madama Butterfly” dedicata all’eroina dell’opera che apre la 52a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi.

Per i piccoli

Nel corso della manifestazione sarà proposto il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto l’esperta guida degli artigiani di Chocomoments, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa: un’opportunità per apprendere giocando che verrà replicata tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30.

A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro.

Tempo di record

Ben 15 metri di delizioso cioccolato rosa. Tanto misurerà la maxi tavoletta che sarà realizzata dai maestri cioccolatieri di Chocomoments, a partire dalle 19 di sabato. Uno spettacolo da vedere, ma anche assaporare: al termine dell’impresa da guinness, infatti, al pubblico verrà offerta una degustazione gratuita.

Vedere e assaggiare

Tanti gli appassionanti momenti live dedicati all’arte culinaria. Due quelli programmati per la giornata di sabato: alle ore 11:30 ci sarà lo show cooking a cura del ristorante “Le Tre Botteghe” - Emporio con cucina, mentre alle 18 sarà la volta del cioccolatiere Marco Cascia di “Le Chocolat”. Domenica il tris di cucina dal vivo con lo show cooking dell’Enoteca degusteria “Rossointenso” (alle ore 11:30), l’evento “Come nasce una Sacher?” (alle 15) e l’esibizione culinaria a cura dell’"Hostaria Dietro le Quinte” (alle 18).

Dolci tentazioni

Durante la rassegna non mancheranno proposte a tema. Tutti i giorni, dalle 16 alle 18, ci saranno le degustazione cioccolato e caffè in collaborazione con The Coffy Way. Inoltre venerdì, dalle 18 alle 20, sarà proposta una degustazione con abbinamento di vini e cioccolato, a cura delle Antiche Cantine del Porticello.

Non solo cacao

Completano il ricco programma di eventi le premiazioni delle realtà sportive cittadine, vale a dire gli atleti di Polisportiva Libertas Jesi (sabato alle 17) e gli atleti del Mini Rugby di Rugby Jesi 70 (domenica alle 16). Sabato, inoltre, ci sarà la consegna di una particolarissima targa di cioccolato, con la presenza dei familiari del tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini.