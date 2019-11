Choco Marche: torna la fiera più golosa in Piazza Pertini

Dai tartufini, al fondente purissimo, passando per i variegati e i cioccolatini gourmet: il fine settimana si riempie del dolce sapore di cacao. Torna in Piazza Pertini Choco Marche, il grande evento di Confartigianato in collaborazione con il Comune, la Camera di Commercio delle Marche, la Regione, dedicato al cioccolato artigianale.

La diciottesima edizione "Tutti i colori del cioccolato - Le Eccellenze" si terrà venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre in Piazza Pertini. Diciannove gli espositori e tante le iniziative a tema: tra cui “in Salotto con le eccellenze , show cooking, laboratorio del cioccolato, spazi creativi e animazione per i più piccoli. Quest’anno Choco Marche è anche “ Cantine aperte a San Martino” il giro delle Marche del vino in uno stand.