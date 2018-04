In memoria di Augusto Daolio: band e cantanti al concorso di solidarietà

Tutto pronto per il quarto concorso di solidarietà “Augusto Daolio”. Quest’ultimo era stato il cofondatore dei Nomadi, scomparso nel 1992 a Novellara. L’evento tanto atteso si terrà sabato 28 aprile, alle 21, al teatro Valle di Chiaravalle. Un concorso di beneficenza a cui parteciperanno cantanti, cantautori e band emergenti. L’iniziativa è organizzata dai Nomadi Fans Club di Chiaravalle, con il patrocinio del Comune di Chiaravalle. A presentare l’evento ci sarà una delle voci più acclamate della provincia anconetana, quella dello speaker Alessio Miranda. Il vincitore del concorso avrà l’onore di aprire il concerto tributo di Augusto Daolio, a Novellara, il prossimo anno. Ai vincitori verrà anche consegnata la targa “Pierangelo Bertoli” per cantautori. In questa serata di beneficenza non si darà spazio soltanto alla buona musica, colonna portante dell’intero evento, ma anche al mondo del sport. Parteciperanno, infatti, anche dei personaggi appartenenti al mondo sportivo: un rappresentante dell’associazione dilettantistica Pedale Chiaravallese, uno della Fiberpasta Chiaravalle, dell’associazione di pattinaggio “Molinelli”, l’ex pugile Sumbu Kalambay e dal mondo della scherma ci saranno Tommaso Marini (campione under 20) e Francesco Ingargiola del corpo della Polizia dello Stato e campione under 20. Durante la serata verrà anche ricordato Michele Scarponi, ciclista scomparsa della Pedale Chiaravallese.

Il costo del biglietto è di 8 euro verrà devoluto al centro socio educativo riabilitativo “Arcobaleno” di Chiaravalle e associazione “Augusto per la vita”.