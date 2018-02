Chi mi ha ucciso: torna il noir a teatro per beneficenza

Anche quest’anno il Lions Club Ancona Host si è attivato per reperire fondi finalizzati all’acquisto di un cane-guida da regalare ad una persona non-vedente. Il costo di un cane-guida si aggira intorno ai 12.000,00 euro, cifra giustificata dall’enorme lavoro di addestramento della durata di un anno a cui il cane viene sottoposto per accompagnare al meglio il suo “amico umano”.

Domenica 11 febbraio 2018 alle ore 17.00 al Teatro Sperimentale di Via Redipuglia, 59 la Compagnia Teatrale “Il Teatro del Sorriso” metterà in scena uno spettacolo in 2 atti tratto dal romanzo giallo di Giancarlo Trapanese “Chi mi ha ucciso?”. Diretta da Giampiero Piantadosi, la Compagnia Teatro del Sorriso ha sposato la causa di questo service prestando la sua opera in maniera totalmente gratuita. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto all’acquisto di un cane-guida. E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita scrivendo all’indirizzo email host@lionsanconahost.it oppure recandosi all’agenzia Webtours (Via XXIX Settembre, 4/E) oppure scrivendo sulla ns pagina Facebook: Lions Club Ancona Host. Il costo del singolo biglietto è di € 10,00.