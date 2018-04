"Chi brucia": il libro di Marco Benedettelli presentato in anteprima

Presentato in anteprima sabato 7 aprile Chi brucia. Nel Mediterraneo sulle tracce degli harraga, il nuovo libro del giornalista e scrittore Marco Benedettelli. Un avvincente racconto in presa diretta attraverso le rotte dei migranti che dal Nord Africa approdano in Italia, a cavallo tra reportage e diario di viaggio. Con una nota introduttiva di Angelo Ferracuti. La presentazione è alle ore 18, presso la sede dell’Assessorato alla Cultura del Comune, Palazzo Camerata, via Fanti 9. Interverranno, insieme all'autore, L’Assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca, il Prof. Antonio Luccarini, e l’editore Luca Bartoli.

L'autore: Marco Benedettelli (Ancona, 1978) ha collaborato come giornalista freelance con Avvenire, il manifesto, Sole24ore.it, D di Repubblica, Popoli e Missione, Vita no profit, Il Corriere della Sera e vari quotidiani locali, specializzandosi nel genere del reportage da zone di crisi. È tra i fondatori e coordinatori di “Argo”, rivista ventennale di letteratura. Ha scritto su Nazione Indiana ed è stato parte del collettivo 48ore.com (oggi off-line). Ha pubblicato la raccolta di racconti “La regina non è blu” (Gwynplaine edizioni, 2012).