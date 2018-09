La pizza gourmet dello chef anconetano a Pane Nostrum

È il giorno delle masterclass di Elis Marchetti e Roberto Cantolacqua. Domani 29 settembre a Pane Nostrum, nei corsi a pagamento in piazza Del Duca, si parla di pizza e panettone (informazioni e prenotazioni ai numeri 346/0684236 - 349/4523225 - info@panenostrum.com, il costo è di 15 euro per il primo e 10 per il secondo). Lo chef Marchetti, scelto in queste settimane dal casting della trasmissione di Rai1 La Prova del Cuoco, è pronto, alle 16.30, a far scoprire tutti i sapori e i segreti della pizza gourmet, per poterla cucinare anche in casa. Nel 2008 ha aperto il ristorante ad Ancona, Osteria della Piazza; da anni lavora con Alice Tv ed è conosciuto per la sua cucina innovativa, ma fortemente legata alla tradizione e al territorio. A seguire, alle 18, il maestro pasticcere Cantolacqua, definito il re del panettone, svela i segreti per preparare questo dolce, nato per errore: doveva essere un pane che, mal lievitato, ha dato origine a un nuovo prodotto, diventato poi grande protagonista nelle tavole durante le feste natalizie. Titolare della pasticceria Mimosa di Tolentino, grazie al nonno fornaio Dino, si è appassionato ai lievitati e ai dolci. Nel 2012 è entrato a far parte dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, prestigiosa associazione che riunisce i migliori professionisti del settore. Come sempre, da mattina a sera, sono aperti gli stand mentre i forni a cielo aperto inondano di profumi la piazza di Senigallia e tutte le vie limitrofe con i vari panificatori che si alternano, presentando i vari prodotti lievitati e facendo degustare al pubblico pane, pizza e dolci. Per chi ha voglia di pranzare o cenare a Pane Nostrum ci sono anche selezionati street food tra i produttori locali e i panifici.

Dopo i convegni del venerdì, palazzetto Baviera ospita il Laboratorio del Gusto, organizzato da Slow Food Condotta di Senigallia. Dalle 18.30 Francesco Quercetti, responsabile regionale Slow Wine, attraverso una degustazione guidata di Lacrima di Morro d'Alba passito accompagnati a formaggi, pani dolci, confetture e cioccolati di Paolo Brunelli, parla de Il lato dolce della lacrima. L’incontro è a pagamento, al costo di 12 euro ed è limitato a 40 persone. Tra le attività anche quelle di AIC Marche all’interno del proprio spazio in piazza Del Duca (per registrarsi ai corsi gratuiti per i soci è necessario mandare un’email all’indirizzo aicmarche@hotmail.it). Durante la mattina c’è il corso della mani in pasta per i bambini della scuola primaria di Senigallia, mentre alle 16, si attiva il punto informativo AIC Marche Onlus per conoscersi e rispondere a domande e dubbi, per trovare soluzioni. Numerose le attività ludiche per tutto il giorno nei giardini della Rocca Roveresca. Si parte alle 10 con l’esposizione e didattica a cura di Strix Falcon, la prima azienda agricola in Italia riconosciuta per l’allevamento e l’addestramento dei rapaci. Alle 16 e alle 20 ci si tuffa nel Medioevo con la Castellana di Scapezzano, tamburini e falconieri. Dalle 16.30 alle 19, la Banca del Tempo ha organizzato un laboratorio molto divertente: Pupazza… la latta tutta matta, mentre dalle 17 alle 20 la ludoteca regionale del Riuso Riù di Santa Maria Nuova fa giocare i bambini con il legno con l’attività La seconda vita degli alberi. Negli stessi orari anche il Circolo Ippico Il Giglio con il Battesimo della sella.