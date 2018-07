Lo youtuber Matteo Montesi al Cerretano Bierfest

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

“It’s coming home”. Sembra essere l’utopico tormentone inglese, che accompagnava fino a ieri la speranza degli inglesi di sollevare la coppa più importante al mondo. E invece non è così. Oggi è un altro giorno e il grido It’s coming home può finalmente divenire realtà. Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, Matteo Montesi torna ad essere protagonista. E lo fa più carico che mai, a casa sua, davanti al proprio popolo, in quel di Castelfidardo, in occasione della 12^ edizione del Cerretano Bierfest, la celebre quattro giorni dedicata alla birra artigianale. E’ proprio il caso di dirlo: “Matteo Montesi It’s coming home”. Per la gioia dei propri fans, Matteo si esibirà domani insieme alla band marchigiana Capabrò, a partire dalle ore 22. Per la prima volta dal vivo, dunque, Matteo Montesi vestirà i panni di cantante-showman. E’ dall’annata 2015 che il quarantenne youtuber di Loreto, abitante di Castelfidardo, non faceva un’apparizione pubblica, esattamente dalla presentazione del videoclip targato Capabrò + Matteo Montesi “Bocco ‘ntel core della gente”.

Questa volta, nel palco del Cerretano Bierfest, oltre alla suddetta canzone, Matteo Montesi canterà anche un brano inedito da lui scritto e si esibirà successivamente con una riproposizione, altrettanto inedita dal vivo, del video “Così cantò il profeta” (di Christian Ice), clip da più di 600mila visualizzazioni su Youtube. Insomma, al Cerretano Bierfest ne vedremo delle belle. Uno spettacolo che si preannuncia coinvolgente e divertente, capitanato dalla band Capabrò, protagonista di numerosi concerti lungo la penisola con i singoli Maria Antonietta e Viva la Revoluciòn. Intanto, la kermesse del Cerretano Bierfest scatterà oggi e si concluderà domenica. Quattro serate di musica e buona birra, con appetitosi stand gastronomici a partire dalle ore 20. Daniele Bartocci. “Non potete mancare – fanno sapere gli organizzatori della festa - Vi aspettiamo tutte le sere alla zona industriale di Castelfidardo, frazione Cerretano, in via Pigini”.