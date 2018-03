Cerchio sciamanico: arrivano i didgeridoo di marco ferrante

Una domenica pomeriggio speciale, dedicata alle vibrazioni sonore del Cerchio Sciamanico con i Didgeridoo di Marco Ferrante, in un meraviglioso antico casolare completamente immerso nel verde della Vallesina. L’esperienza sonora con il Didgeridoo ha come obiettivo quello di portare i partecipanti a vivere le vibrazioni sonore del didgeridoo – ancestrale strumento musicale di guarigione australiano in grado di produrre vibrazioni uniche – e di condivisione del silenzio in uno spazio dove spontaneamente emerge ciò che è nascosto nell’anima e nel corpo. Quello che avviene è una profonda connessione con sé stessi, con gli altri e una pulizia eterica che può portare a profonde guarigioni d’anima.



Il Didgeridoo è uno strumento musicale ancestrale, scoperto in natura, in grado di produrre vibrazioni dalle proprietà uniche, grazie all’onda scalare che è in grado di “pulire”, etericamente, i nostri corpi aurici.