Centro servizi per il volontariato: per i vent'anni arriva Giobbe Covatta

Martedì 10 luglio, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, al via la festa grande per i vent’anni del Centro servizi per il volontariato e del Co.ge. Marche. Ecco il programma dell'evento:

h. 17.00 Convegno all’auditorium Orfeo Tamburi. Interventi, testimonianze, immagini e riconoscimenti per festeggiare i vent'anni del Centro servizi per il volontariato e del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato delle Marche

h. 21.15 Spettacolo teatrale alla Corte interna della Mole.“La Divina Commediola" con Giobbe Covatta. Introduzione musicale della cantautrice e arpista Cecilia. Ingresso gratuito. Per info: tel. 071 899650 o mail a segreteria@csv.marche.it.