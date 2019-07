Centro Papa Giovanni XXIII in Festa 2019

Come ogni estate, Il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona apre le sue porte per un evento simpatico e solidale allo stesso tempo, CPG in Festa

Sabato 6 Luglio dalle 19:00 in poi in via M. Teresa di Calcutta, sarà un’occasione per divertirsi, mangiare insieme, ascoltare buona musica e ballare.

Quest’anno anche tante attività per i bambini per un evento decisamente “family friendly”.

Il ricavato della Festa e della Lotteria Solidale sarà destinato a donare 100 soggiorni a “Casa Sollievo”: un appartamento di pronta accoglienza per persone con disabilità nonché un ambiente in cui “allenarsi” a una vita indipendente fuori dall’ambiente familiare.

Si ringrazia il Comune di Ancona per il patrocinio concesso all’evento.



PROGRAMMA

Ore 19.00 | Apertura Stand Gastronomici a cura della Ristorazione Solidale: specialità tipiche della cucina marchigiana

Ore 21.30 | La Nuova Età Musica dal vivo Anni ’60, ‘70 e ‘80 - Presenta Roberto Cardinali

Ore 23.00 | Estrazione della Lotteria CPG

Ore 24.00 | Grande Spettacolo Pirotecnico

Il ricavato andrà al progetto "Casa Sollievo"



PROGRAMMA DEDICATO AI BAMBINI

Dalle 19.00 in poi | Pesca Solidale

Dalle 19.15 alle 20.15 | Spettacolo di magia e bolle a cura di Mago Baldo

Dalle 20.30 alle 22.00 | LEGOLab a cura di e-MOVERE per bambini dai 4 ai 99 anni

Dalle 22.00 alle 23.00 | Teatro Kamishibai e Letture Animate a cura di Oh Che Bel Castello



Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali e “Casa Sollievo”, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.



Per informazioni: www.centropapagiovanni.it