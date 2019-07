Sono ancora aperte le iscrizioni a Sport's Land 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Continua Sport's Land 2019, il centro estivo più entusiasmante organizzato dalla Volley Young Osimo. Dal 10 Giugno sono partiti i corsi estivi di diverse attività sportive, rivolto ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado. Il centro estivo, aperto a tutti, dà la possibilità ai partecipanti di cimentarsi in diverse attività sportive sempre seguiti dagli istruttori preparati di ciascuna categoria: attività di mountain-bike, windsurf, canoa, piscina, equitazione, snorkeling, diverse attività all'aria aperta, escursioni e gite fuori porta con delle settimane a "tema" per il massimo del divertimento. Un modo per sviluppare le proprie capacità motorie e per conoscere più da vicino diverse discipline sportive. Ancora è possibile iscriversi, infatti lo Sport's land 2019 dura fino al 26 Luglio. Il programma della prossima settimana (la quinta) prevede: lunedì dedicato al mare con uscita alla Spiaggiola, martedì uscita a Frasassi Avventura con trekking al fiume, mercoledi dedicato al paintball, giovedì camminata al parco con battaglia di gavettoni ed infine venerdì di nuovo mare a Scossicci. Per le iscrizioni basta recarsi presso la segreteria della Volley Young Osimo, presso il PalaBellini, da martedì a giovedì dalle 18.30 alle 20.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 12.30. Per ulteriori informazioni: Matteo (3338847016), Genny (3492747423), Ilenia (3476113750). Matteo Valeri Ufficio Stampa Volley Young Osimo