Cenone solidale: al mercato per festeggiare con la solidarietà

Anche quest'anno la sera del 31 dicembre dalle ore 20 a Jesi al via il cenone di Capodanno che porterà al brindisi in sala per poi spostarsi tutti in Piazza della Repubblica entro le ore 24:00. L'incasso, al netto delle spese sostenute, sarà interamente devoluto in beneficenza.



Il cenone si svolgerà presso il mercato coperto di via mercantini, opportunamente riscaldato ed allestito per l'evento.Sarà disponibile il parcheggio mercantini coperto e gratuito con ingresso nel Viale della Vittoria, aperto fino alle ore 02:00 dell'1 gennaio. Per informazioni rivolgersi all'ufficio turismo (tel. 0731-538420). Le prenotazioni, con pagamenti contestuali, inizieranno Lunedi 17 dicembre presso l'ufficio Turismo del Comune di Jesi, in Piazza della Repubblica.