La Cenerentola: le Muse ospitano il nuovo allestimento dell'opera di Rossini

La Stagione Lirica della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona presenta il secondo titolo in cartellone. Venerdì 12 e domenica 14 ottobre sul palcoscenico del Teatro delle Muse è in scena La Cenerentola ossia La bontà in trionfo, dramma giocoso in due atti di Jacopo Ferretti, musica di Gioachino Rossini con direttore Giuseppe Finzi, regia e scene Francesca Lattuada, costumi Bruno Fatalot, luci Lucio Diana. L’opera è nuovo allestimento e nuova produzione della Fondazione Teatro delle Muse. La Cenerentola fu accolta dal pubblico anconetano duecento anni fa, sul palcoscenico della Fenice, nel Carnevale 1818, un anno dopo la prima romana al Teatro Valle. Alle Muse arrivò nel 1829, ripresa altre due volte nel secolo XIX e una sola nel Novecento, per la Fiera di San Ciriaco del 1831. Torna per la prima volta nel nuovo Teatro, come contributo alle celebrazioni dei centocinquanta anni dalla morte del compositore, in collaborazione con l’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival, come accadde lo scorso anno per Il Barbiere di Siviglia. Il biglietto ha il prezzo di 30 euro.

