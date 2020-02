Cenerentola in bianco e nero: a Sassoferrato per rivivere un classico delle fiabe

Al Teatro del Sentino di Sassoferrato un appuntamento dedicato ai bambini, ragazzi e famiglie. Domenica 16 febbraio, alle ore 17:00 va in scena lo spettacolo Cenerentola in bianco e nero. La rappresentazione è inserita nel programma della Stagione “Teatro Ragazzi”, organizzata dall'Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, con il patrocinio di vari Comuni della provincia di Ancona, tra i quali quello di Sassoferrato. E' questo il primo dei quattro appuntamenti dedicati ai ragazzi, proposti in cartellone (fuori abbonamento) dalla stagione di prosa 2019/20 del Teatro del Sentino.

Presentata da Proscenio Teatro, “Cenerentola in bianco e nero” ha quali protagonisti Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari, “accompagnati” in scena da vari pupazzi animati, creati da Lucrezia Tritone. Testo e regia dello spettacolo portano la firma di Marco Renzi. Biglietti in vendita un’ora prima dello spettacolo presso il Teatro del Sentino: € 8.00 (Adulti); € 6.00 (Ragazzi e Abbonati Stagione di prosa Teatro del Sentino); € 7,00 ridotto Soci Coop, € 0.50 (Bambini sotto i 3 anni); Informazioni e prenotazioni: Associazione Teatro Giovani/Teatro Pirata: cell. 334/1684688 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle13.00.



Si tratta di una coinvolgente rappresentazione di teatro d’attore, pupazzi e figure animate ricca di situazioni divertenti e di interazioni con il pubblico, dedicata in particolare ai giovanissimi.

La storia, una tra le più conosciute e raccontate al mondo, è tratta dai racconti di Basile, Perrault e Grimm, autori di scritture su Cenerentola per molti versi simili, ma con importanti differenze, soprattutto nel finale. Entrambi finali, così diversi tra loro, verranno rappresentati in scena e sarà poi il giovanissimo pubblico in sala ad essere coinvolto, dovendo esprimere la propria opinione in merito alla preferenza dell’uno o dell’altro epilogo.