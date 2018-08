Cena in maschera: frammenti di sogno di una notte di mezza estate

Sabato 18 agosto la Fonte della Serpe farà entrare il pubblico nel suggestivo e magico mondo di un "Sogno di Una Notte di Mezza Estate" dalla famosa commedia di W. Shakespeare. Ci si può immergere in una ambientazione di nostra interpretazione dove ci si può calare in uno dei personaggi che ruotano intorno alla storia della commedia, ed è possibile mascherarsi. Si cenerà tutti insieme, per poi rivivere, in alcuni angoli del meraviglioso giardino della Fonte della Serpe alcune scene tratte dalla commedia. La cena inizierà alle 20,00 circa ed è richiesta la prenotazione possibilmente entro il 16 agosto.



Per info e prenotazioni: cell.: 373 7518889 o via mail: fontedellaserpe@gmail.com. Evento adatto anche ai bambini.