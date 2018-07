Cena con le stelle: all'osservatorio per gustare l'eclissi

L'eclissi si può gustare al cento per ceno presso l'osservatorio astronomico Paolo Senigalliesi di Ancona con la cena con le stelle: al via venerdì 27 luglio la degustazione con il naso all’insù per osservare le fasi dell’eclissi e Marte in opposizione.

L’Osservatorio è aperto al pubblico a partire dalle ore 19 ed è presente, come per tutta la stagione degli appuntamenti estivi, uno stand gastronomico ed il planetario digitale “Castelletta” del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. L'ingresso è libero.