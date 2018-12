Cena con delitto: chi ha ucciso la "dama del vino nuovo"

Il venerdì si colora di nero. Prende il via la cena con delitto al Paradise di Monsano venerdì 14 dicembre alle 20 dal titolo La dama del vino nuovo. La terribile morte di una fanciulla avvenuta decenni or sono, offusca da sempre i ricordi della famiglia Miraldi. Le versioni sulla vicenda pervenute ai nostri giorni sono discordi: è ormai difficile distinguere tra realtà e leggenda. L'omicidio di una ricca discendente della fanciulla, sembra però avere sinistre analogie con l'antico caso irrisolto.



L'intera cena è gestita dal Paradise playcentre. Il menù, al costo di 20€ comprende un primo, la pizza e bibite. Regolamento: Prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre 2018. Squadra consigliata: da un minimo di 4 ad un massimo di 10 persone. Ogni gruppo avrà a disposizione penne e block notes per realizzare le indagini. Per info e prenotazioni: Alessio: 3341562553 Eulalia: 3467109579 Irene: 3313839056.