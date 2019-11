una cena con delitto gourmet di solidarietà in compagnia del rotary club ancona 25-35

Il Rotary Club Ancona 25-35 organizza, in collaborazione con l’Associazione Arthur Conan Doyle, una cena con delitto Gourmet. Durante l’evento, che si terrà venerdì 15 novembre alle ore 20.00 presso il ristorante Osteria della Piazza ad Ancona in Piazza Ugo Bassi 14/b, i partecipanti saranno messi alla prova con un caso da risolvere dal titolo “Storia di nessuno”. Il prezzo è di 35 euro.



L’evento sarà l’occasione per gustare i piatti gourmet appositamente preparati dallo Chef Patron dell’Osteria della Piazza, Elis Marchetti, ma anche, e soprattutto, un’occasione per fare della solidarietà. Parte dell’incasso della serata, infatti, sarà devoluto alla Rotary Foundation che finanzia progetti di servizio in tutto il mondo. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero: 071 2814235. L’evento ha un costo di 35 euro che comprende la cena gourmet e l’animazione.