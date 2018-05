Celtic Feast: tra danze e riti il parco si trasforma in un antico villaggio

Rievocazioni storiche, convegni, sport, cibo tipico, fiumi di birra e concerti di musica celtica e tradizionale irlandese: a Chiaravalle al parco Primo maggio, dall'1 al 3 giugno, prende il via il Celtic Feast. L'ingresso è gratuito.

Per l'occasione il parco della cittadina si trasforma in un vero e proprio villaggio celtico diviso in settori: dalla guerra agli allenamenti, fino all'area dedicata allo spirito, alle arti e alle attività artigiane.