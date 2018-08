Si gioca, si mangia e si balla imparando l'inglese: al via "Ce vedemo in pista"

Al Quartiere Stadio si gioca, si impara l’inglese, si mangia e si balla con ‘Ce vedemo in pista’, la festa organizzata dall’Associazione Aranciò in collaborazione con il Comune di Falconara, la Croce Gialla cittadina, la società sportiva Città di Falconara e la Pro-Loco Falconamare che da venerdì a domenica animerà il parco Luca Carletti. «Il Comune sostiene queste iniziative – è il commento del sindaco Stefania Signorini – che offrono la possibilità di socializzare, di vivere il quartiere anche a chi viene da altre zone e allo stesso tempo di contribuire alla cura degli spazi comuni». La manifestazione è arrivata alla sesta edizione e oltre a offrire intrattenimento e occasioni di incontro ha come sempre lo scopo di raccogliere fondi attraverso la ‘Lotteria Aranciò’ per migliorare il parco del quartiere. «Abbiamo pensato con il supporto del Comune di sostituire alcuni giochi danneggiati – dicono gli associati di Aranciò – come lo scivolo al centro del parco. Quest’anno vorremmo cominciare anche ad allestire un percorso benessere, con l’installazione delle prime stazioni». Per l’edizione 2018 sarà presente anche la Croce Gialla di Falconara, che allestirà uno stand al parco e organizzerà dimostrazioni di pronto soccorso. Lo start venerdì alle 18.30, quando l’intrattenimento per i più piccoli sarà garantito dalla Compagnia delle Storie Filanti e dalla scuola di lingua inglese Embassy School. Alle 19 apriranno gli stand gastronomici e venerdì la specialità sarà lo stoccafisso (solo su prenotazione al 3341380017). La stessa serata di venerdì, a partire dalle 21, sarà animata dai ‘Mulin Rouge’ per ballare in pista. Sabato l’intrattenimento per i più piccoli tornerà alle 18 (sempre con Emabssy School e la Compagnia delle Storie Filanti), cui seguirà alle 19 l’apertura degli stand gastronomici e alle 20.30 l’esibizione della scuola di danza Ma.Mo Dance, per concludere con ‘La Grande Orchestra’ a partire dalle 21. Gran finale domenica: tornerà lo spazio dedicato ai bambini (a partire dalle 17.30), gli stand gastronomici dalle 19, la musica e il ballo con ‘Mirko e Simona’ e, alle 22.30, l’estrazione della ‘Lotteria Aranciò’.