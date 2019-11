"Cattolici in politica, un impegno possibile": l'incontro con 6 personalità del territorio

Ultimo incontro del corso di formazione politica per giovani e adulti organizzato dagli adulti dell’Azione cattolica diocesana, che vedrà la partecipazione di alcuni esponenti politici della nostra zona. Dopo aver ospitato nei precedenti appuntamenti il professor Matteo Truffelli, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, il professor Roberto Mancini dell'Università di Macerata e l'economista Stefano Zamagni, l'ultima serata è stata concepita come tavola rotonda nel corso della quale ascolteremo la testimonianza di alcuni cattolici impegnati in politica: saranno presenti Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio regionale; Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo; Annalisa Del Bello, sindaco di Camerano; Stefania Marini, consigliere comunale di Falconara; Tersilio Marotta, già sindaco di Castelfidardo per 2 mandati, e Aroldo Berardi, già assessore alla cultura del Comune di Agugliano.

L’appuntamento è per venerdì prossimo, 22 novembre, alle ore 21 presso la Domus Stella Maris di Colle Ameno per un incontro dal titolo “Cattolici in politica: un impegno possibile”.

Gallery