Caterina palazzi e Zaleska: performance elettronica alla Fonte della Serpe

Sabato 21 dicembre alla fonte della serpe di Osimo al via il concerto di Caterina Palazzi in Zaleska, audiovisual psychedelic/hypnotic performance on Dracula con tanto di contrabbasso, loops ed effetti.



Leader e contrabbassista della band italiana Sudoku Killer, Caterina Palazzi presenta Zaleska, un nuovo progetto più intimo e ipnotico, in cui linee melodiche si mescolano a momenti dissonanti e rumorosi, creando una sorta di solitaria orchestra funebre.

Ogni composizione musicale è ispirata da un attore che ha impersonato il personaggio di Dracula nei film. Spesso la sua musica interagisce dal vivo con esibizioni di video designer, pittori e artisti visivi. Inizio della performance alle ore 22.

