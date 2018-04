Catch imprò: torna la sfida di improvvisazione tra coppie

Ancona è investita da una irrefrenabile ventata di risate. Al Teatro del Guasco (Associazione culturale Musam&Co Teatro Museo Caffè Letterario) si tiene il 21 aprile lo spettacolo Catch Imprò. Gli improvvisatori si sfideranno in una successione ritmata di improvvisazioni di ogni genere, seguendo gli ordini del presentatore e gli input del pubblico. Due contro due in una sfida fino all’ultima battuta. Nessun copione e nessuna scenografia: solo l’estro, la fantasia e la creatività degli improvvisatori professionisti sul palco. Sarà poi il pubblico a decretare tramite votazione la coppia vincitrice della serata. Coinvolgimento, adrenalina, ritmo e tante risate sono gli ingredienti di questo format francese che ha subito conquistato gli spettatori italiani.



Per informazioni scriveteci sulla nostra pagina Teatro Terra di Nessuno o con un messaggio privato, o all'indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate ai numeri 3921117839 e 3291018885.