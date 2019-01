Catch imprò professionisti: l'energia torna sul ring del palcoscenico

Sabato 19 gennaio 2019 presso il Teatro Cortesi di Sirolo Teatro Terra di Nessuno presenta Catch imprò professionisti, ossia lo spettacolo di Improvvisazione Teatrale più energico, divertente, coinvolgete che ci sia. Gli attori, divisi in due squadre da due, si sfideranno per tutta la serata su un vero e proprio ring di Wrestling sotto gli incalzanti ordini del presentatore e seguendo gli spunti del pubblico. Sempre il pubblico poi decreterà la squadra vincitrice. Per informazioni e prenotazioni scriveteci sulla nostra pagina Teatro Terra di Nessuno o con un messaggio privato, oppure all’indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate al numero 3385811069.

Biglietti: Intero: 10€, ridotto: 8€.





