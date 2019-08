Visione e coraggio: la presentazione del nuovo libro di Emanuele Lodolini

Venerdì 30 agosto, alle ore 21, presso il Chiostro del Museo Archeologico A. Casagrande, Emanuele Lodolini presenterà il suo nuovo libro in cui racconta le storie dei “marchigiani in volata”: imprenditori, medici, magistrati, economisti, professionisti e sportivi “in lotta”, ogni giorno, contro la rassegnazione. Insieme all’autore interverrà il Sindaco Carlo Manfredi e, in caso di maltempo, l’incontro si terrà presso sala delle pitture.

Visione e coraggio le parole chiave del libro. Visione, ovvero la capacità di guardare oltre immaginando cosa accadrà, e coraggio, la predisposizione individuale che consente di superare le difficoltà qui e ora. Parla di questo il nuovo libro del già parlamentare Emanuele Lodolini. E lo fa attraverso voci e storie di “marchigiani in volata”, persone che stanno costruendo, più o meno consapevolmente, il futuro di questa regione. Sanità, economia, legalità, cultura, turismo, enogastronomia, promozione territoriale, sport, resilienza: innumerevoli i temi trattati, cedendo appunto il microfono a quanti hanno qualcosa da dire in merito. Storie che ci parlano di valori, di coraggio, di presente e futuro, di competenze, di legami forti con il nostro territorio. In copertina, il disegno di un ciclista, Michele Scarponi, gregario di lusso, realizzato dall'artista Carlo Cecchi. La prefazione è curata da Marco Scarponi, fratello del compianto Michele, l'Aquila di Filottrano.