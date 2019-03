Inchiostro marchigiano, un sabato di eventi

CASTELFIDARDO – Dopo le due anteprime delle scorse settimane, si apre ufficialmente stasera (venerdì, 21.30) presso la Sala Convegni di piazza Sant'Agostino, la prima edizione di "Inchiostro marchigiano".

Una serata con accompagnamento musicale e l'autore di Serrapetrona Mauro Mogliani che presenta il giallo "Cerco te". Il festival dedicato ai talenti letterari del territorio annuncia un week-end ricco di presentazioni ed iniziative di ampio respiro ad ingresso gratuito. Il programma di sabato si apre in Auditorium San Francesco con la mostra-mercato del libro (orari 9.30-12.30, 16.00-19.30 anche domenica) e l’evento dedicato agli studenti. La scrittrice e organizzatrice Elisabetta Capecci conduce dalle 9,00 l’incontro sul genere fantasy (le saghe di successo, i film e il merchandising) animato dall’attrice Franca De Angelis con i suoi coinvolgenti quiz su Harry Potter. Al termine, proiezione del cortometraggio “Pigiama love”, mini web serie ispirata dal manga Pajama de Ojama di Watase Yuu. Alle 16.00, nella stessa sede, scocca l'ora di Rodion, romanzo d'esordio della 24enne fidardense Beatrice Simonetti, recente finalista del concorso letterario nazionale “Casa Sanremo writers” dove sono approdate 12 opere su 495. A seguire Natascia Luchetti con il fantasy Van Helsing: Blood Never Lies. Alle 17.15, il "parrucchiere del brivido" Roberto Ricci illustra "Nero Corvino", il meglio dei suoi racconti thriller/horror, e offre un'anticipazione del nuovo romanzo "L'immagine Malvagia" che pubblicherà con la casa editrice Le Mezzelane. Alle 18.30, appuntamento invece con "il Segreto del vicolo della serpe", ambientato da Luisa Mazzocchi nelle viscere di Ancona e nei paesaggi incantati dei monti Sibillini fino ad entrare nel mondo misterioso e affascinante del sovrannaturale.

Parallelamente alle 17.00, l'Atelier creativo Marco Nisi Cerioni (via XVIII Settembre) ospita il viaggio nella storia di Paolo Capitini: "Il cammino per Waterloo", aneddoti e curiosità su Napoleone Bonaparte. La coppia Chiristina Assouad e Jonathan Arpetti alle 18.30 accompagna invece il lettore nella quiete spezzata del borgo di Recanati dove si è consumato un misterioso omicidio e “Leopardi si tinge di nero”. Chiusura di serata alle 20.30 al laboratorio Grandi Fisarmoniche Francenella (piazza repubblica 17), dove Annalisa Frontalini presenta "Dentro la pausa di una musica jazz", piacevole fusione tra versi poetici, immagine e suono grazie all'accompagnamento alla fisarmonica di Antonino De Luca.

Fra le iniziative collaterali, la raccolta per l’allestimento della sala-studio Avis cui si possono conferire sia libri di narrativa che testi di consultazione e la mostra presso l'atrio del Palazzo Comunale "Media com": la Divina Commedia in versione contemporanea realizzata con la tecnica della aereosol art da David Panic Campana.