Castelfidardo fine '800: sulle tracce della storia

Nella cittadina di Castelfidardo il 9 e 10 agosto va in scena la quinta edizione di Castelfidardo fine '800. Per due intere giornate si viene guidati in un curioso e intrigante viaggio nella storia, legato agli anni post risorgimentali che hanno fortemente caratterizzato castelfidardo. oltre cinquecento figuranti in costume storico: abili artigiani che si adoperano con i vecchi utensili nella costruzione dei primi modelli di organetti, si mescolano insieme ai boscaioli, alle lavandaie, ai contadini, alle ricamatrici, ai popolani e ai nobili che si muovono lungo i vicoli e nelle piazze brulicanti di vita. il visitatore verrà colto di sorpresa trovandosi faccia a faccia con personaggi del calibro di silvio pellico e la marchesa di barolo i quali furono realmente di passaggio a Castelfidardo, così come potrà trovarsi colto dagli agguati a tradimento dei briganti della lega di bicicchia.

Il programma:

venerdì 9 agosto

dalle ore 18,00: per le vie del paese e nelle piazze apertura degli allestimenti storici, musica di strada, spettacoli,animazione e giochi popolari per adulti e bambini.

dalle ore 18.30 piazza della repubblica: gara di organetto.

dalle ore 19.00 centro storico e porta marina: sapori storici, apertura dei punti di ristoro, cena nelle osterie e mega tavolata del batte.

ore 19,00 giardini mordini: racconti in giardino con l’autore francesco trombetta: “la serva di tutti: detti memorabili delle donne marchigiane”.

ore 20.45 piazza della repubblica: benedizione delle 8 squadre del palio, sorteggio e ordine di partenza.

ore 20.45 porta marina: “volo notturno dei rapaci” di Gianluigi Mandolesi.

ore 21.30 porta marina: palio dell’acqua, a seguire, in piazza della repubblica, proclamazione del quartiere vincitore, consegna dello stendardo e premiazione degli atleti.

ore 23.00 porta marina: concerto del gruppo musicale “folkantina”.

sabato 10 agosto