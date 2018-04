"Castelbellino in teatro", mini rassegna in tre spettacoli

CASTELBELLINO - Comune di Castelbellino e Pro loco in collaborazione con l’associazione culturale I Trucioli presentano “Castelbellino in teatro”, una mini rassegna in tre spettacoli a partire dal prossimo week end.

Il teatro si ama, si vive, si crea. Si fa. È in quest’ottica che I Trucioli, con una lunga esperienza nel teatro d’ambiente, coltivano l’idea di teatro come officina, portando in scena opere in grado di coinvolgere il pubblico creando attenzione e feeling. Nella splendida cornice del centro storico, all'interno del Teatro B. Gigli, su il sipario già da domenica prossima 22 aprile, alle ore 21.15 con “Gli innamorati XXI Secolo”, un’esilarante commedia sull’amore, le sue pene e gioie, in tre atti, per la regia di Giacomo Giaccagli, tratto da “Gli innamorati di Carlo Goldoni e adattato da Gianluca Barbieri.

Si prosegue sabato 28 aprile, alle ore 21.15, con “Come quando il Gallo Canta”, un commovente racconto di libertà e speranza, tratto da una storia vera. Un atto unico per la regia di Gemma Rosaria Scarponi. La serata conclusiva si sposta all'aperto, sabato 12 maggio ore 21.15, con “La Zapatera prodigiosa”, famosa pièce di Federico García Lorca, nella suggestiva cornice della Piazzetta Belvedere, uno spettacolo itinerante nelle vie del paese, tra guitti, cantastorie e ballerini. Per la regia di Gemma Rosaria Scarponi.