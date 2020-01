Cassandra, monologo originale al teatrino Campana

Venerdì 24 gennaio al via lo spettacolo Cassandra, un monologo originale dello scrittore ascolano Alessandro Pertosa, la rassegna Altra Scena al teatrino Campana di Osimo. Il 24 gennaio alle ore 21 la stagione Altra Scena si aprirà, ad ingresso gratuito, con Cassandra, monologo interpretato dall'attrice chiaravallese Maddalena Fenucci con la scenografia dell'artista Massimiliano Orlandoni, i costumi di Claudia Foresi e la regia di Andrea Anconetani. Una serata molto speciale perché, al termine dello spettacolo, alla presenza dell'autore, ci sarà la presentazione pubblica del libro appena dato alle stampe per i tipi di Crac Edizioni di Falconara che racchiude il testo del monologo.

Gli appuntamenti saranno 4, uno per mese e tutti ad ingresso gratuito. Dopo Cassandra, realizzazione a cura di Nuovi Linguaggi, in febbraio, la compagnia Ubo Teatro presenterà Il carnevale degli insetti di Stefano Benni, In Her Shoes spettacolo dedicato al grande poeta Federico Garcia Lorca che verrà portato in scena da Bottega Teatro Marche con l'interpretazione e la regia dell'attrice Paola Giorgi.