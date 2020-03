Il caso Kaufmann: Giovanni Grasso, portavoce del Quirinale, presenta il suo nuovo libro

Il 9 marzo presso la Sala del Lampadario del Circolo Cittadino, a Jesi, al via la presentazione del libro "Il caso Kaufmann" di Giovanni Grasso, Consigliere del Presidente della Repubblica e Direttore dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Quirinale. Ne discuterà con l'autore la giornalista Agnese Testadiferro.



Il romanzo, ambientato nella Germania degli anni 30, tratta di uno stimato commerciante ebreo, vedovo e presidente della comunità ebraica di Norimberga, - vittima, in quegli anni, della persecuzione nazista Lehmann Kaufmann - che viene sconvolto da una lettera ricevuta dal suo migliore amico Kurt il quale gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di aiutarla a stabilirsi a Norimberga. Irene si presenta da subito come un raggio di sole a illuminare la vita di Leo. Ha vent'anni, è bella, determinata e tra i due si instaura un rapporto speciale fatto di stima, affetto, ma anche di desiderio. Però è ariana, e le leggi razziali stabiliscono che il popolo ebreo è nemico della Germania. L'odio, sapientemente fomentato dal governo nazista, entra pian piano nelle vite dei comuni cittadini e le stravolge. Diffidenza e ostilità prendono il posto di rispetto e stima. Gli sguardi si abbassano, i sorrisi si spengono. E quando anche la Giustizia, nelle mani dello spietato giudice Rothenberger, si trasforma in un mostro nazista, per l'onestà e la verità non ci sarà più scampo. I saluti introduttivi saranno a cura dell'associazione e delle autorità locali presenti. L'ingresso è libero.

