Casapound presenta un libro che celebra i 20 anni della sua rock band

Si intitola “Forti rockamboleschi venti” il libro, edito da Altaforte, che celebra il ventennale degli Zetazeroalfa e che verrà presentato da CasaPound Ancona sabato 8 febbraio alle 21:30, presso la sede del movimento in via Jesi 55. All’incontro parteciperanno Gianluca Iannone, leader degli Zetazeroalfa e presidente di CasaPound Italia, e Flavio Nardi, curatore del libro. Insieme al libro verrà presentato il cd “Zetazeroalfa - 23 Marzo 2019. Live in Milano”.

«Quella degli Zetazeroalfa è una di quelle storie che sembra appartenere al mito – afferma Emanuele Mazzieri, responsabile provinciale di CasaPound – un mito gioioso, fatto di sorrisi e canti, nato all’insegna dell’avventura, che ha segnato un’intera comunità umana e politica. Gli Zetazeroalfa sono un gruppo musicale e fanno rock, ma sono anche qualcosa di più. Le loro canzoni, i loro concerti, la loro estetica, le loro idee hanno contribuito in maniera decisiva alla nascita di CasaPound e a quello che è oggi. La storia degli Zetazeroalfa viene da lontano e la band romana ha ormai superato i vent’anni di vita. Per celebrare questo traguardo, la casa editrice Altaforte ha pubblicato ‘Forti rockamboleschi venti’, libro che ne ripercorre le vicende attraverso immagini, interviste e moltissimo materiale inedito. Poter discutere di tutto questo insieme a Gianluca Iannone, che ne è stato artefice in quanto frontman della band e presidente di CasaPound, è qualcosa di unico. Appuntamento quindi per sabato 8 febbraio, alle ore 21:30, presso la nostra sede in via Jesi 55».

Gallery