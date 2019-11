Casa delle culture: la maratona di lettura a sostegno della Pecora Elettrica

Casa delle Culture in collaborazione con Arci Ancona e ANPI, promuove per martedì 19 novembre, dalle ore 18.30, una Maratona di Letture a sostegno della Pecora Elettrica, la libreria di Centocelle a Roma colpita da due attentati successivi, due incendi dolosi di matrice ancora ignota che l’hanno completamente distrutta.



Casa delle Culture, la cui attività ruota intorno alla sua biblioteca, intesa come presidio di cultura, ma anche spazio aperto, fruibile e aggregativo attorno ai valori della responsabilità civile e della cittadinanza consapevole, accoglierà chiunque voglia dare testimonianza di questi valori con la sua voce o con la sua presenza, creando così un’ occasione che oltre a parlarci di solidarietà e prossimità a chi è in difficoltà ricordi l’importanza di agire attivamente nei presidi sociali e culturali del nostro territorio contro ogni forma di ignoranza e di fascismo. Insieme a noi parteciperanno anche le librerie, Fogola, Feltrinelli, Sonnino, e la casa editrice Affinità Elettive. Chi volesse partecipare attivamente può chiamare il numero 333.9573020, mandare una mail a info@casacultureancona.it o venire in biblioteca negli orari di apertura.