L'Olandese voltante racconta il lato oscuro dell'erba libera

Un libro che narra con sguardo irriverente in narcotraffico olandese. Federico Van Stegeren, celebre speaker radiofonico nella trasmissione L'Olandese volante, sarà presente l'11 gennaio dalle 18 alle 20 alla Mondadori bookstore di Senigallia, per presentare il suo ultimo libro "Il cartello olandese". Con lui in diretta anche lo staff di Radio Arancia network e Tamara Taylor.

E' una storia avventurosa che si basa su una realtà socio-politica. Nient'altro che uno sguardo dietro le quinte sull'erba libera olandese che ogni anno attira moltissimi visitatori.