Il "Carnival" di Piazza del Papa accende la città

Martedì 25 febbraio in Piazza del Papa arriva il "Carnival" per ballare e divertirsi durante il famoso martedì grasso. Si festeggia nei nove locali che la animano ogni sera la festa con tanto di maschere coloratissime. Aperitivi, cene, cocktails e deejay set faranno da contorno a questa festa coloratissima. Raval, Amarillo, Jet set e tutti gli altri locali della piazza animeranno un party da non perdere.

L'evento ha inizio alle ore 17 fino alle 2 di notte mentre il programma sarà presto online.