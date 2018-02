Carnevalò: gran finale con la sfilata in maschera

Domenica 18 febbraio gran finale alle ore 15,30 con El Carnevalò. Giunto alla sua XXI esima edizione, El Carnevalò rappresenta un evento importante non solo per Ancona ma per tutta la regione, grazie al ricco e affascinante corteo mascherato che invade il cuore della città ogni anno, con la partecipazione di gruppi da tutta Italia e anche dall'estero e con la tradizionale sfilata con le più belle maschere e costumi, da Piazza della Repubblica a Piazza Cavour.



Concluderà il carnevale anconetano lo spettacolo delle “Fontane Danzanti” alle ore 19:00 in Piazza Cavour.