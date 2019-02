Carnevale a Trecastelli: bambini e ragazzi nello spirito giocoso

La città di Trecastelli, L’Unità Pastorale Cinque Pani e due Pesci e l’Azione Cattolica Trecastelli organizzano sabato 2 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, la festa di Carnevale per bambini che si terrà al Centro Polifunzionale in Via Vallisce nella Municipalità di Ripe. L’evento sarà una festa in cui i bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno divertirsi nel segno dello spirito giocoso del Carnevale, per trascorrere un pomeriggio in un’atmosfera allegra e spensierata. Ogni bambino portando qualcosa da casa avrà la possibilità di fare merenda sul posto. Le stelle filanti e i coriandoli sono bene accetti…ma niente schiuma di Carnevale! La manifestazione è a ingresso libero.



Per Informazioni: Ufficio Turistico – Villino Romualdo - Piazza Leopardi, 32 60012 loc. Ripe – Trecastelli (AN); tel. 071.7959201/7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com – www.trecatelliturismo.it