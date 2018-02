La festa in maschera più trash è al Noir di Jesi. L'evento si tiene martedì 13 febbraio dalle ore 22. La musica sarà rigorosamente anni '90 e in consolle saliranno Frankie di Palma, la Regina e Mr kevin.

Ingresso omaggio per tutti in maschera entro le 23:30 in maschera. Ingresso dopo le 23:30,10 euro e tavoli 15 euro. Info e prenotazioni: 3389399552.