Carnevale a Loreto: giochi, balli e divertimento in maschera

Martedì 25 Febbraio dalle 16.00, a Loreto, in via Villa Berghigna 26, si terrà la tradizionale festa di Carnevale presso la Scuola di Danza “Hobby Dance” di Loreto, via villa Berghigna 26.



L'ingresso è gratuito e l'evento prevede balli, giochi e molto altro per i bambini e ragazzi. Partecipazione in maschera. Si possono portare dolci gustosi e frizzanti bibite per gustarsi un pomeriggio in compagnia.