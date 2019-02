A Carnevale...favole al rovescio: eroi e personaggi malvagi si scambiano i ruoli

Torna il Carnevale al Museo Archeologico Nazionale delle Marche e il 2 marzo si terrà un’iniziativa originale e divertente per i bambini dai 6 ai 12 anni e per le loro famiglie: a Carnevale...favole al rovescio.



Cosa potrebbe accadere se i “cattivi” decidessero di ribellarsi al consueto lieto fine delle favole? Il mondo immaginario è fatto di eroi, principesse e animali parlanti, ma senza i loro antagonisti perfidi e malvagi le storie non sarebbero avvincenti e piene d'imprevisti.

I partecipanti saranno coinvolti in un’avventura popolata da orchi, lupi e streghe che decidono di organizzare una rivolta per diventare loro i protagonisti delle favole. Farà da cornice all’evento il Salone delle Feste di Palazzo Ferretti recentemente restaurato. L’appuntamento è previsto per le 16.30 e se lo si desidera è possibile partecipare in maschera. Il biglietto di ingresso è gratuito per i giovani fino ai 18 anni. Per informazioni: 071 202602.