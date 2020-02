Carnevale dei bambini: torna la festa a tutto divertimento del Finis Africae

Un pomeriggio di allegria e di festaal Finis Africae di Senigallia con il Carnevale dei Bambini della Croce rossa italiana, organizzato dai volontari del comitato di Senigallia il 16 febbraio, a partire dalle 15:00. Un carnevale storico, giunto quest’anno alla trentaseiesima edizione, che non desina risate e balli in compagnia.

Ogni anno si rinnova una tradizione che accomuna bambini e adulti in un ambiente gioioso, dove passare qualche ora spensierata con la musica e l’animazione di deejay Demis e di Todos Locos; per rendere più frizzante l’atmosfera non mancheranno i clown e il truccabimbi, oltre a tanti volontari in maschera per giocare e ballare con i piccoli ospiti. E per tutti gli intervenuti, tanti dolcetti preparati dalle abili mani dei cuochi dell’Istituto Alberghiero “Panzini” di Senigallia e coriandoli e caramelle a gogò. Saranno premiate le maschere più originali e la scuola rappresentata dal maggio numero di alunni. Per informazioni contattare Mauro Petrucci: 347.5952959.