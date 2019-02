Carnevale di Chiaravalle: al via l'edizione 38 con giochi, premi e teatro

Il Carnevale di Chiaravalle si rinnova per il trentottesimo anno. Dal 2 al 5 marzo si festeggia a ritmo di musica e colori tra carri allegorici, giochi per bambini e, perché no, un momento letterario spensierato.

Ecco il programma:

Sabato 2 marzo

Ore 21: Al teatro Valle al via la sesta edizione del premio letterario Riso di Carta. A ricevere il premio quest'anno la "scrittrice commessa" Laura Tanfani e segue lo spettacolo Non ti conosco più per la regia di Claudio Belfiori.

Domenica 3 marzo

Ore 14,30: Silata di carri

Ore 18,45: Premiazione delle maschere più elaborate con premi in palio.

Ore 19: Estrazione dei biglietti vincenti in piazza Risorgimento.

Martedì 5 marzo

Ore 15: Carnevale dei piccoli tra maschere, giochi e animazioni.