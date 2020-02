Carnevale Arrio: a Passatempo si festeggia con le maschere più allegre

Domenica 23 febbraio, alle ore 15, al via a Passatempo di Osimo la terza edizione di “Carnevale ArRio”.

Si tratta di una sfilata in maschera di carri carnevaleschi allestiti dai cittadini, che sfileranno per le vie. Terminato il corteo, questo confluirà in una grande festa organizzata presso i locali del campo sportivo “Muzio Gallo” di Passatempo, con musica – live e dj set – cibo e bevande a volontà, che faranno da cornice alla premiazione dei migliori carri.