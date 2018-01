Carnival party, hot show brasiliano con ballerine e deejay set tutta la notte

Giovedi 8 febbraio ritorna la grande serata latina firmata Naif Club. In occasione del giovedi grasso di Carnevale a sorpresa un hot-show brasiliano imperdibile con protagoniste le ballerine Marisley & Mileydis del gruppo Tumbaopegao. Tante le scuole di ballo partecipanti e il deejayset di Renny y dj Alexito in consolle per tutta la notte

Il biglietto di ingresso ha il prezzo di 7 euro.