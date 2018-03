Carmina Burana: coro, pianoforte e percussioni risuonano alla Nuova Fenice

Le musiche dei Carmina Burana risuonano al Teatro La Nuova Fenice di Osimo sabato 17 marzo, alle 21, nell’ambito della stagione concertistica della città. Sul palco il Coro del Teatro della Fortuna “M. Agostini" di Fano, il coro di voci bianche “Incanto”, Lorenzo Di Bella e Gianluca Luisi ai due pianoforti e Matteo Fratesi, Stefano Manoni, Giacomo Sebastinelli e Francesco Vichi alle percussioni. Il soprano è Yuliya Poleshchuck, il tenore Antonio Garés e il baritono Quianming Dou. La bacchetta è di Mirca Rosciani, Maestro del Coro del Teatro della Fortuna.

L’opera è basata su 24 poemi tra quelli trovati nei testi poetici medievali omonimi, opera di goliardi e clerici vagantes. È strutturata in un prologo e cinque parti, più il finale. Nel prologo c’è O Fortuna, l’invocazione alla Dea Fortuna sotto cui sfilano diversi personaggi emblematici dei vari destini individuali. Nella prima e nella seconda parte si celebrano il lieto aspetto della primavera: Primo vere (In primavera) e Uf dem Anger (Nel prato). Nella terza, In taberna ovvero All’osteria si hanno in prevalenza canti goliardici, mentre nella quarta parte Cour d’amours cioè Le corti dell’amore ci sono brani che inneggiano all’amore e che si concludono nella parte successiva con il coro di grazie alla fanciulla (Ave formosissima). Nel finale si riprende il celebre inno iniziale alla Fortuna. Posto unico al costo di 10 euro, mentre alle scuole il prezzo riservato è di 4 euro. Info biglietteria, tel. 071/7231797.